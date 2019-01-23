Китай планирует к 2020 году сделать Шанхай международным финансовым центром

23 января 2019 15:41 (UTC+04:00)

Шанхай к 2020 году должен стать международнымфинансовым центром, который будет обладать относительно сильной способностью по распределению финансовых ресурсов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Об этом говорится в "Плане действий по созданию шанхайского международного финансового центра (2018-2020 гг.)", совместно опубликованном восемью соответствующимиведомствами Китая, в том числе Народным банком Китая и Государственным комитетом по делам развития и реформ.

Чтобы лучше реализовать цели и задачи развития, выдвинутые в документе, Шанхай будет внимательно претворять в жизнь план действий, прилагать усилия для того, чтобы к 2020 году превратить Шанхай в международный финансовый центр, соответствующий экономической мощи Китая и международному статусу китайского юаня, а также позволить ему занять передовые позиции наряду с другими международными финансовыми центрами.

Как сообщается, Шанхай предпримет меры в пяти аспектах: расширит внешнюю открытость и повысит международное влияние финансового центра; углубит реформы и инновации, продолжит играть роль первопроходца; сконцентрирует преимущественные ресурсы, усовершенствует соответствующие системы и повысит конкурентоспособность индустрий; укрепит функции рынка, рационально распределит ресурсы в индустрии услуг с целю высококачественного развития; сократит финансовые риски, обеспечит безопасность и создаст первоклассную бизнес-среду.

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