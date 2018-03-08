Полиция задержала подозреваемого в причастности к нападениям с ножом в Вене - СМИ

8 марта 2018 14:58 (UTC+04:00)

Австрийская полиция задержала гражданина Афганистана по подозрению в причастности к нападениям с ножом, которые были совершены в среду вечером в Вене и в результате которых были серьезно ранены четыре человека, передает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

Первое нападение произошло в районе Пратерштрассе, были ранены три человека - члены одной семьи. По словам представителя полиции, их жизни находятся в опасности.

Спустя полчаса недалеко от места первого инцидента было совершено второе нападение, в результате которого серьезно пострадал еще один человек.

В настоящий момент полицейские пытаются установить, была ли связь между двумя инцидентами.

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