Макрон предложил Австралии помощь в борьбе с пожарами

6 января 2020 01:17 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Австралии помощь в борьбе с лесными пожарами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее помощь в борьбе с бушующими в стране пожарами предложила Малайзия.

"Солидарность с австралийским народом, который столкнулся с пожарами, опустошающими страну. Этим утром я позвонил (премьеру Австралии - ред.) Скотту Моррисону, чтобы предложить нашу немедленную оперативную помощь для борьбы с огнем, защиты населения и сохранения биологического многообразия", - написал Макрон в Twitter.

В Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов, по некоторым оценкам, погибли 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.

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