Число умерших из-за коронавируса во Франции увеличилось до 91

Число заразившихся коронавирусом во Франции увеличилось к настоящему времени до 4,5 тыс., умерших - до 91. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящий момент число заразившихся составляет 4,5 тысячи. Этот показатель увеличился вдвое за последние 72 часа", - отметил он. "Число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, выросло до 91", - сказал он. В пятницу Минздрав Франции сообщал о 3661 случае заражения и 79 летальных исходах.

Саломон отметил, что "среди регионов, где выявлено наибольшее число случаев заражения, - Бургундия, Иль-де-Франс, Овернь, Корсика".

По его словам, республика "сталкивается с третьей стадией распространения вируса, который присутствует на всей территории". Он подтвердил рекомендацию Минздрава "неукоснительно соблюдать нормы гигиены, по возможности оставаться дома и отказаться от участия во встречах и собраниях".