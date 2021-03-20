Франция разрешила иностранным футболистам не отбывать карантин по возвращении из сборных

Европа 20 марта 2021 21:43 (UTC+04:00)
Франция разрешила иностранным футболистам не отбывать карантин по возвращении из сборных

Министерство спорта Франции разрешило иностранным футболистам, которые участвуют в марте в играх национальных сборных вне Европейского союза, не отбывать по возвращении семидневный карантин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство спорта подтверждает, что игроки - французы или иностранцы, возвращающиеся из своих национальных сборных с официальных соревнований за пределами ЕС, освобождаются от семидневного карантина при условии, что они будут соблюдать строгий санитарный и медицинский протокол", - сообщило ведомство. Оно пояснило, что защитные меры предусматривают нахождение в их стране в многоуровневой системе изоляции, получившей название "пузырь", а также прохождение ежедневного ПЦР-теста по возвращении в клуб.

Комментируя это решение, тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино заявил журналистам, что воспринимает его как "приятный сюрприз". В то же время он отметил, что "такие меры надо было принять раньше" и теперь оно "последовало в последний момент".

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