Нетаньяху отменил запрет на визиты министров на Храмовую гору

4 июля 2018 10:53 (UTC+04:00)

Члены израильского парламента впервые за более чем два года смогут посещать Храмовую гору в Иерусалиме, соответствующее письмо премьер Биньямин Нетаньяху направил спикеру кнессета, сообщает РИА Новости со ссылкой на Второй израильский телеканал.

Нетаньяху в октябре 2015 года запретил министрам и парламентариям подниматься на Храмовую гору, чтобы не создавать поводов для новых палестинских протестов.

"В письме, направленном спикеру кнессета Юлию Эдельштейну, Нетаньяху сообщил, что члены кнессета смогут подниматься на гору раз в три месяца… Министры также смогут посещать гору", — сообщает телеканал.

Представители местной арабо-мусульманской общины регулярно подозревают Израиль в стремлении взять под контроль Храмовую гору, где на руинах разрушенных в древности иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Лидеры еврейского государства заверяют в неизменности статус-кво святыни, который предполагает, что она находится под автономным управлением "Вакфа" — фонда исламского имущества, там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.

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