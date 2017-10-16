Евросоюз усилил автономные санкции против КНДР

16 октября 2017 19:48 (UTC+04:00)

Евросоюз в понедельник усилил автономные санкции против КНДР, полностью запретив поставки в КНДР и приобретение у КНДР нефти и транзит нефти из Северной Кореи и в Северную Корею через территорию ЕС, а также инвестиции в предприятия КНДР и создание СП с Северной Кореей, передает в понедельник РИА Новости со ссылкой на публикацию в Официальном журнале Евросоюза.

"Импорт, приобретение и перевозка нефтепродуктов из КНДР запрещена", - свидетельствует текст решения, одобренного в понедельник главами МИД стран-членов ЕС.

В нем также "запрещаются прямые или косвенные поставки, продажа или перевозка всех переработанных нефтепродуктов КНДР гражданами стран-членов, через или с территорий стран-членов или с использованием судов под флагом стран-членов, независимо от того, произведены ли переработанные нефтепродукты на территории стран-членов или нет".

"Прямые или косвенные поставки, продажа или перевозка сырой нефти КНДР гражданами стран-членов, черед территории или с территорий стран-членов с использованием судов под флагом или воздушных судов стран-членов запрещена", - утверждается в документе.

Решением запрещается "приобретение, сохранение или увеличение доли в любых юрлицах в КНДР, в принадлежащих КНДР юрлицах за пределами КНДР". Вводится также запрет на предоставление финансовой помощи юрлицам, связанным с КНДР, и на создание и участие в работе совместных с КНДР предприятий.

ЕС также расширил список лиц, подпадающих под индивидуальные санкции, включив в него заместителя директора и первого заместителя директора департамента боеприпасов министерства военной промышленности страны. Под санкциями также оказались министерство народных вооруженных сил КНДР и Корейская народная армия.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного боезаряда. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.

Azernews Newspaper
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