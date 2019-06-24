США продолжат кампанию по изоляции Ирана, заявил спецпредставитель Хук

США продолжат кампанию по изоляции Ирана и оказанию на него экономического давления, заявил в понедельник журналистам спецпредставитель США Брайан Хук, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Хук посетил в последние дни несколько стран Персидского залива для обсуждения ситуации вокруг Ирана. "Я подтвердил в ходе встреч серьезность нашего курса в сторону переговоров с Ираном, когда придет подходящий момент", - заявил он журналистам в ходе телефонного брифинга.По его словам, когда Иран "продемонстрирует готовность говорить, мы будем готовы". "Иран знает, как с нами связаться. Но до тех пор наша кампания дипломатической изоляции и максимального экономического давления будет усиливаться. Санкции будут объявлены сегодня", - добавил он.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".

США в понедельник планируют объявить о введении нового пакета санкций в отношении Ирана после того, как тот сбил американский беспилотник. О новых "существенных санкциях" в субботу заявил президент США Дональд Трамп. Он не уточнил, какие именно меры будут приняты, но заявил, что это направлено на то, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил 20 июня, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитный ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

Ситуация в Персидском заливе напряженная и вызывает крайнюю обеспокоенность, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что опасность конфликта между США и Ираном не исчезла, Москва призывает Вашингтон взвесить последствия и не совершать опрометчивых шагов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.