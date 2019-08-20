Помпео: США не смогли вернуться к переговорам с КНДР в сроки, на которые рассчитывали

Соединенные Штаты не смогли вернуться к переговорам с КНДР настолько быстро, насколько рассчитывали. Об этом во вторник в интервью телекомпании CBS заявил госсекретарь США Майкл Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"Мы не вернулись за стол переговоров так быстро, как надеялись но мы знали, что на дороге будут кочки", - сказал госсекретарь.

Помпео также утвердительно ответил на вопрос о том, беспокоят ли Вашингтон последние ракетные пуски КНДР. "Да, мне бы хотелось, чтобы они этого не делали", - отметил он.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. Трамп и Ким Чен Ын на нем даже после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету личная встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Президент США по итогам этой встречи уточнил, что стороны рассчитывают вскоре возобновить переговоры рабочего уровня.

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