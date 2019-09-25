В Канаде водитель обстрелял полицейских при попытке проверки документов на дороге

Патрульный полицейский получил огнестрельные ранения в результате дорожного инцидента в провинции Саскачеван, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел на дороге недалеко от населенного пункта Мервин. Полицейские получили сообщение о предположительно нетрезвом водителе, который ездит с явным превышением скорости. Вскоре подозрительный автомобиль был остановлен, но его водитель открыл огонь по двум патрульным, которые приблизились к нему для проверки документов. В ходе завязавшейся перестрелки был ранен один из полицейских, а также стрелок.

Полицейским в итоге удалось задержать подозреваемого. Оба пострадавших доставлены в больницу с серьезными ранениями, но сейчас их жизни вне опасности. Начато расследование. Других подробностей пока не сообщается.

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