В ходе протестов в Гаити ранили четырех человек

По меньшей мере четыре человека получили огнестрельные ранения в ходе протестной демонстрации, прошедшей в понедельник в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Об этом сообщает агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что антиправительственная манифестация собрала несколько сотен человек. После ее начала началась стрельба, в результате которой были ранены местный журналист, полицейский и двое участников акции. Правоохранительные органы ведут поиски стрелявших, пострадавшие доставлены в одну из местных больниц.

В феврале в беднейшем государстве Западного полушария начались массовые акции протеста с требованиями отставки президента Жовенеля Моиза. 14 февраля в Порт-о-Пренсе произошли первые столкновения протестующих и полиции. Как сообщила межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств, всего с начала акций протеста погибли 26 человек, еще 77 пострадали.

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