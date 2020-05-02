Власти Сингапура объявили о частичном снятии ограничений, введенных из-за коронавируса

Власти Сингапура объявили о частичном снятии ограничительных мер в связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса среди местных жителей. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции сопредседатель межправительственной группы по борьбы с COVID-19 министр национального развития Лоуренс Вон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы наблюдаем хороший прогресс вокруг ситуации, связанной с COVID-19, вместе с тем, ежедневный рост числа инфицированных непосредственно в обществе пока не опускается ниже десяти", - сказал глава ведомства. В связи с этим "межправительственная группа приняла решение ввести небольшие послабления в режим карантина", - подчеркнул Вон. По его словам, "с 5 мая будут разрешены определенные виды деятельности в пределах жилых домов, возобновлена работа центров традиционной китайской медицины".

Министр также сообщил, что "с 12 мая власти планируют разрешить восстановить деятельность некоторых предприятий, будут открыты рестораны, кафе, парикмахерские". Кроме того, "будут сняты ограничения на проведение дополнительных учебных занятий в составе небольших групп, особенно это касается тех, кому необходима подготовка к экзаменам", - уточнил глава ведомства. Одновременно, продолжил он, "власти намерены ужесточить требования к соблюдению мер безопасности на рабочих местах, в первую очередь соблюдение социальной дистанции".

Министр также напомнил, что "несмотря на постепенное снятие ограничений, все жители города-государства должны оставаться дома, выходить на улицы только по необходимости, не собираться в группы".

Режим ограничений был введен в Сингапуре с 7 апреля до 4 мая, но затем был продлен до 1 июня. Это подразумевает закрытие всех учреждений, которые не имеют социальной значимости и не являются основополагающими для поддержания стабильной жизнедеятельности государства. Кроме того, занятия в школах и вузах переведены на дистанционную форму. При этом продолжают работать продовольственные магазины, аптеки, а кафе и рестораны продают еду только навынос. Запрет на перемещение по городу введен не был, общественный транспорт и такси продолжают функционировать. Власти также обязали при выходе на улицу носить маски за исключением детей до двух лет.

На сегодняшний день число инфицированных вирусом в Сингапуре превышает 17 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии. Вместе с тем только около тысячи пациентов находятся в больницах, из них примерно 20 в отделениях интенсивной терапии. Остальные - во временных специальных инфекционных центрах. За время пандемии в стране было зафиксировано 16 летальных исходов от заболеваний, вызванных COVID-19.