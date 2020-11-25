Землетрясение магнитудой 4,3 произошло рядом с Токио

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в среду рядом с Токио.

По данным национального метеорологического управления Японии, эпицентр землетрясения находился в соседней с Токио префектуре Ибараки, а очаг залегал на глубине 50 км, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.