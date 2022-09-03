Бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса вернулся в страну

Бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, уехавший из республики в связи с массовыми протестами, вернулся на родину. Об этом сообщает вещательная корпорация «Би-би-си», передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

По ее данным, экс-глава государства находился по временной визе на территории Таиланда, а вернулся в Шри-Ланку через Сингапур. В аэропорту политика встретили несколько министров.

Весной и летом в Шри-Ланке происходили акции протеста против ухудшения условий жизни граждан. Страна столкнулась с тяжелейшим экономическим кризисом с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к социально-политической напряженности. В июле президент Шри-Ланки решил уйти в отставку на фоне массовых протестов в республике.

В том же месяце он покинул страну.

Готабая Раджапакса пришел к власти в конце 2019 года, до этого он занимал лишь неизбираемый пост министра обороны в администрации своего брата Махинды. Критики утверждают, что он плохо управлял экономикой, инвестируя огромные суммы в вооруженные силы, одновременно осуществляя резкое снижение налогов, несмотря на предупреждения международного сообщества, что привело к резкому падению государственных доходов.