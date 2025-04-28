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Лавров и Рубио обменялись мнениями по российско-американскому диалогу

Россия Материалы 28 апреля 2025 03:57 (UTC +04:00)
Лавров и Рубио обменялись мнениями по российско-американскому диалогу
Фото: МИД России / X

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении МИД России.

В министерстве сообщили о продуктивном обмене мнениями по ключевым вопросам российско-американского диалога, который в последнее время заметно активизировался.

Основное внимание в беседе было уделено украинскому кризису. Лавров и Рубио подчеркнули важность укрепления предпосылок для начала переговоров о долгосрочном мире и договорились поддерживать контакты на всех уровнях.

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