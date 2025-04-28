Лавров и Рубио обменялись мнениями по российско-американскому диалогу

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении МИД России.

В министерстве сообщили о продуктивном обмене мнениями по ключевым вопросам российско-американского диалога, который в последнее время заметно активизировался.

Основное внимание в беседе было уделено украинскому кризису. Лавров и Рубио подчеркнули важность укрепления предпосылок для начала переговоров о долгосрочном мире и договорились поддерживать контакты на всех уровнях.