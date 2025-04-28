В результате ДТП с участием автобуса в России пострадали 35 человек

БАКУ /Trend/ - Во Владимирской области РФ перевернулся автобус.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Согласно информации, в результате инцидента пострадали 35 человек.

"28 апреля около 02:40 мск в Александровском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. По состоянию на 04:30 за медицинской помощью обратились около 35 человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в момент инцидента в автобусе находилось 55 человек.