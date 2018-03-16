В феврале в Турции зарегистрировано 60 тыс. ДТП

БАКУ /Trend/ - В феврале этого года, согласно отчету управления полиции Турции, в стране зарегистрировано 60 800 ДТП, в которых погибли 343 человека.

В документе отмечается, что за минувший месяц число пострадавших в результате ДТП составило 23 136 человек.

Согласно отчету, за указанный период самое большое количество дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений. Кроме того, зарегистрировано 52 случая цепных аварий.

«Причиной 10 201 ДТП, имевших место за указанный период, стало превышение скорости», - говорится в отчете.

439 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В феврале 2018 года водителям в Турции было выписано штрафов на сумму 276 627 турецких лир.

Отметим, в январе в Турции было зафиксировано 32 256 ДТП, при которых погибли 252 человека.

За первый месяц текущего года в результате ДТП пострадали 20 306 человек.

Официальный курс Центробанка Турции на 16 марта составляет 3.8945 TRY/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.