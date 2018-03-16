В феврале в Турции зарегистрировано 60 тыс. ДТП

16 марта 2018 21:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В феврале этого года, согласно отчету управления полиции Турции, в стране зарегистрировано 60 800 ДТП, в которых погибли 343 человека.

В документе отмечается, что за минувший месяц число пострадавших в результате ДТП составило 23 136 человек.

Согласно отчету, за указанный период самое большое количество дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений. Кроме того, зарегистрировано 52 случая цепных аварий.

«Причиной 10 201 ДТП, имевших место за указанный период, стало превышение скорости», - говорится в отчете.

439 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В феврале 2018 года водителям в Турции было выписано штрафов на сумму 276 627 турецких лир.

Отметим, в январе в Турции было зафиксировано 32 256 ДТП, при которых погибли 252 человека.

За первый месяц текущего года в результате ДТП пострадали 20 306 человек.

Официальный курс Центробанка Турции на 16 марта составляет 3.8945 TRY/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Стамбуле столкнулись два трамвая – есть раненные
Турция 15 марта 13:24
Число погибших в ДТП с участием автобуса в Турции достигло 13
Турция 13 марта 12:38
В Турции перевернулся автобус со студентами, есть пострадавшие
Турция 9 марта 09:22
В Турции перевернулся автобус перевозивший школьников
Турция 1 марта 11:50
ДТП в Турции – есть раненые
Турция 27 февраля 13:04
В январе в Турции зарегистрировано более 32 тыс. ДТП
Турция 20 февраля 17:52
Автомобиль члена правления правящей партии Турции попал в аварию
Турция 8 февраля 10:35
ДТП в Турции, есть погибшие
Турция 5 февраля 10:33
ДТП в Турции – есть погибшие
Турция 19 января 11:03
В Турции произошло столкновение грузовика с поездом – имеются раненные
Турция 10 января 09:20
Крупное ДТП в Анкаре, есть погибшие
Турция 29 декабря 2017 11:51
В Турции перевернулся автобус со студентами, есть пострадавшие
Турция 21 декабря 2017 09:18
ДТП в аэропорту имени Ататюрка, есть пострадавшие
Турция 12 декабря 2017 09:27
ДТП в Турции – ранено свыше 20 школьников
Турция 5 декабря 2017 13:08
ДТП в Турции - ранено свыше 20 пассажиров
Турция 30 ноября 2017 10:08
В результате цепной аварии в Турции пострадали 19 человек
Турция 16 ноября 2017 13:28
В Турции перевернулся автобус, имеются раненные
Турция 14 ноября 2017 16:55
ДТП в аэропорту имени Ататюрка - есть раненные
Турция 8 ноября 2017 09:54