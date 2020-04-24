Турция помнит своих дипломатов, убитых армянскими террористами - пресс-секретарь президента Турции

БАКУ/Trend/ - Турция помнит своих дипломатов, убитых армянскими террористами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Калына, с 1973 по 1984 годы армянская террористическая организация ASALA совершала теракты против турецких дипломатов.

«Те, кто враждебно относится к Турции из-за своих ничтожных политических амбиций, не могут скрыть свои действие перед мировым обществом», -сказал Калын.

Он отметим, что Турция неоднократно призывала Армению открыть исторические архивы для расследования событий 1915 года, но ее власти всячески отвергают предложения Турции.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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