Анкара заинтересована в наращивании товарооборота с Подгорицей - Эрдоган

Турцию и Черногорию связывают исторические связи, уходящие корнями в период Османского государства.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с лидером Черногории Мило Джукановичем в субботу в Цетине, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По его словам, Анкара в числе первых признала независимость Подгорицы.

Турция входит в ТОП-10 стран-инвесторов в экономику Черногории, констатировал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что Турция готова довести товарооборот с Черногорией до 250 млн долларов. «Для этого есть все возможности. Турецкие компании работают в Черногории», - сказал он.

Глава турецкого государства отметил далее, что на переговорах с Джукановичем обсудил также тему региональной безопасности.

«Мирная политика Черногории и активная роль Подгорицы в рамках международных структур вносит вклад в мир и стабильность на Балканах», - указал президент Турции.

Эрдоган также привлек внимание к сотрудничеству Анкары и Подгорицы в культурной и гуманитарной сферах.

Он отметил, турецкое Агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) за последние годы реализовало в Черногории 399 проектов, общей стоимостью в 20 млн евро.

В Подгорице действует Культурный центр имени Юнуса Эмре, где прошли обучение турецкому языку 1686 жителей Черногории.