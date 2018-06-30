Трамп заявил, что обсудит с Путиным Сирию, Украину и вмешательство в выборы

30 июня 2018 01:54 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Сирии и на Украине, а также тему приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы, сообщает ТАСС.

"Украину, Сирию, выборы <...> мы не хотим, чтобы кто-либо вмешивался в наши выборы", - сказал глава государства, слова которого приводят журналисты, аккредитованные в Белом доме.

Напомним, что встреча президентов России и США планируется 16 июля в Хельсинки.

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