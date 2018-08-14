Во Флориде объявили режим ЧС из-за "красного прилива"

Власти американского штата Флорида в понедельник объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за так называемого "красного прилива" — токсичного цветения воды вследствие массового развития водорослей, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

По данным телеканала, природное явление распространилось по всему западному побережью штата, оставляя на пляжах груды мертвой рыбы.

"Я издаю декларацию о чрезвычайной ситуации, чтобы предоставить значительные средства и ресурсы сообществам, подвергшимся "красному приливу", таким образом мы можем справиться с его ужасными последствиями", — заявил губернатор штата Рик Скотт.

Согласно декларации, штат выделит на очистку пляжей и устранение последствий "красного прилива" более 2 миллионов долларов и еще около 500 тысяч долларов — на поддержку местного туризма. Дополнительные группы биологов направят для содействия в операциях по спасению морской фауны.

Телеканал отмечает, что "красные приливы" — частое явление на побережье Флориды. Цветущие водоросли выделяют токсины, что приводит к гибели многих видов морской фауны. В то же время для большинства людей водоросли безвредны, за исключением возможного раздражения кожи.

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