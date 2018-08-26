В Чикаго восемь человек погибли при пожаре в жилом доме

26 августа 2018 16:22 (UTC+04:00)

В Чикаго восемь человек погибли при пожаре в жилом доме

Пожар произошел в жилом доме американского города Чикаго, погибли восемь человек, в том числе шесть детей, передаёт РИА Новости со ссылкой телеканал Fox News

По данным канала, пожар возник около 4.00 по местному времени (12.00) в одной из квартир трехэтажного дома в западной части города. Примерно через час возгорание было потушено. Причина пожара пока не установлена. По некоторым данным, в квартире отсутствовали датчики дыма.

Как отмечает телеканал, в результате пожара еще два человека были госпитализированы, их состояние не уточняется. Также в больницу был доставлен сотрудник противопожарной службы города, его состояние оценивается как хорошее.

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