Bloomberg назвал предполагаемые места встречи Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в ноябре в Париже или на полях стартующего в конце ноября саммита G20 в Буэнос-Айресе, как передаёт РИА Новости сообщает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"Согласно чиновнику, Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Путиным в следующем месяце во время мероприятий, посвященных столетней годовщине окончания Первой мировой войны или саммита G20, который начнется в Буэнос-Айресе 30 ноября", — говорится в сообщении агентства.

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов России и США. Лидеры двух стран сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

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