В США двух беженцев из Сомали обвинили в поддержке ИГ*

30 июля 2019 06:37 (UTC+04:00)

Двое беженцев из Сомали обвиняются в США в поддержке террористической организации "Исламское государство", говорится в пресс-релизе министерства юстиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сомалийские граждане Ахмед Махад Мохамед и Абди Йемани Хусейн были задержаны по обвинению в сговоре с целью поддержки террористической организации.

Обвиняемые вступили в контакт с агентом ФБР под прикрытием, которого они принимали за сторонника ИГ. "Их общение показало, что обвиняемые хотели уехать за рубеж, чтобы воевать на стороне ИГ, или же, если им не удастся уехать, осуществить теракт в США", - говорится в заявлении минюста.

По данным ведомства, в итоге двое сомалийцев купили авиабилеты в Египет, намереваясь поехать на полуостров Синай и там присоединиться к местному отделению ИГ.

Мохамеда и Хусейна арестовали 26 июля при регистрации на рейс в городе Тусон в штате Аризона.

Минюст уточняет, что оба подозреваемых получили в США статус беженца. Один из них уже получил постоянный вид на жительство — грин-карту.

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