В WhatsApp появится новая функция

26 ноября 2019 07:01 (UTC+04:00)

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени, передает Trend со сыслкой на РИА Новости.

Опция "Удаление сообщений" появилась в бета-версии мессенджера 2.19.348 для операционной системы Android. Отмечается, что частично данная функция была реализована в более ранней бета-версии программы и носила название "Исчезающие сообщения".

В тестовой версии мессенджера опцию можно включить во вкладках "Информация о контакте" или "Групповые настройки чата", при этом в последнем случае использовать ее смогут лишь администраторы групп.

При этом пользователь сможет выбрать разную длительность "жизни" сообщения – час, день, неделя, месяц и год.

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