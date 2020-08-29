Полицейские сняли наручники с парализованного в больнице афроамериканца Блейка

Полицейские сняли наручники с афроамериканца Джейкоба Блейка, парализованного ниже пояса после ранения при задержании в городе Кеноша (штат Висконсин). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил адвокат Блейка.

По его словам, пострадавший был прикован наручниками к больничной койке в связи с обвинениями в бытовом насилии, предъявленными ему 6 июля и не имеющими отношения к причине задержания 23 августа. Полицейские сняли с Блейка наручники после того, как его адвокат согласился принять участие в судебных слушаниях, на которых поднимется вопрос законности ограничительных мер в отношении пострадавшего. Рейтер подчеркивает, что обвинения в адрес Блейка не предполагали его задержания, в связи с чем насильственное удержание его с помощью наручников не имело законных оснований. Агентство отмечает, что руководство местного отделения полиции также отозвало сотрудников правопорядка, дежуривших рядом с палатой афроамериканца в больнице.

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину Блейку. Мужчину парализовало ниже пояса. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. В ночь на среду 17-летний Кайл Риттенхаус во время беспорядков застрелил двух человек. Он, по сведениям местного издания "Милуоки джорнэл сентинел", мог входить в группу добровольцев, которые пытались защитить имущество от мародеров. Риттенхаус задержан.

В мае убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Во время протестов для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.