Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в мире

США 3 сентября 2020 15:37 (UTC+04:00)
Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в мире

Состояние бывшей супруги главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт достигло $68 млрд, что делает ее самой богатой женщиной в мире. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду данные рейтинга самых состоятельных людей в мире агентства Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Скотт опередила в списке Франсуазу Беттанкур-Майерс, которая владеет косметической компанией L'Oreal. На данный момент, по сведениям Bloomberg, состояние французской предпринимательницы оценивается в $66,8 млрд. В июле Скотт была признана самой обеспеченной женщиной в США, обойдя дочь основателя крупной торговой сети Walmart Элис Уолтон, которая, по последним подсчетам агентства, располагает $63,6 млрд. В общем рейтинге богатейших людей мира экс-супруга Безоса занимает 12-ю строчку.

Скотт в результате развода в июле прошлого года получила 4% акций Amazon - крупнейшего в мире онлайн-ритейлера. На момент официального расторжения брака они стоили порядка $38,3 млрд. Однако стоимость акций компании резко возросла за время пандемии.

Состояние самого Безоса составляет к настоящему моменту $207 млрд. Ранее он стал первым человеком, состояние которого превысило $200 млрд, за все время подведения подобной статистики.

Amazon, продающая товары и услуги через интернет, была основана Безосом в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их последующего просмотра без подключения к интернету.

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