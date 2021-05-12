Помощник Байдена призвал к восстановлению спокойствия между Израилем и Палестиной
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Во время разговора Салливан высказался за восстановление спокойствия между израильтянами и палестинцами.
Кроме того, Салливан провел телефонный разговор с представителями египетского правительства по ситуации в секторе Газа и Иерусалиме. "Стороны обсудили шаги по восстановлению спокойствия в ближайшие дни", - отмечается в тексте.
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