Помощник Байдена призвал к восстановлению спокойствия между Израилем и Палестиной

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во время разговора Салливан высказался за восстановление спокойствия между израильтянами и палестинцами.

Кроме того, Салливан провел телефонный разговор с представителями египетского правительства по ситуации в секторе Газа и Иерусалиме. "Стороны обсудили шаги по восстановлению спокойствия в ближайшие дни", - отмечается в тексте.