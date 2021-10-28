Байден рассчитывает встретиться с Эрдоганом в Глазго
Президент США Джо Байден рассчитывает встретиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в Глазго. Об этом заявил в четверг помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге на борту самолета главы администрации США, который отправился в Европу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Его спросили, намерен ли Байден встретиться с Эрдоганом в Глазго. "Я ожидаю, что он встретится с президентом Турции в Глазго. У меня нет подтверждения, но я думаю, что этого ожидает президент [США]", - отметил Салливан.
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