Баку-2017: Азербайджанский тхэквондист Радик Исаев в финале Исламиады

БАКУ / Trend/ - Тхэквондист Радик Исаев, представляющий Азербайджан в весовой категории 87+ кг, вышел в финал IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

В полуфинальном поединке он одержал победу над иорданцем Хамзой Каттаном. В финале азербайджанский спортсмен поборется за "золото" спредставителем Узбекистана Дмитрием Шокиным.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Талех Агавердиев)