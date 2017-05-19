Первый вице-президент Мехрибан Алиева наградила победителей соревнований по борьбе Исламиады (ВИДЕО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана, глава Оргкомитета Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева в пятницу приняла участие в церемонии награждения победителей соревнований по вольной борьбе IV Игр исламской солидарности в Баку.

"Золото" в этих соревнованиях в категории до 57 килограммов выиграл азербайджанский борец Махир Амирасланов. В категории до 97 килограммов первое место также занял представитель Азербайджана Нурмагомед Гаджиев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

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