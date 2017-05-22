Баку-2017: Календарь последнего дня Игр исламской солидарности

БАКУ/ Trend/ - В последний день IV Игр исламской солидарности состоятся финальные встречи по настольному теннису.

Женская сборная Азербайджана в финале встретится со сборной Ирана.

10:00 - 15:30 Мужская команда - финал Мужская команда - церемония награждения Женская команда - финал Женская команда - церемония награждения

Сегодня также будут определены победители индивидуальных соревнований по теннису.

10:00 - 16:00 Мужчины индивидуально - финалы Мужчины индивидуально - церемония награждения Женщины индивидуально - финалы Женщины индивидуально - церемония награждения

В последний день Исламиады три азербайджанских ушуиста поборются за медали в финале соревнований.

11:00 - 13:40 Мужчины 48 кг Мужчины 52 кг Мужчины 56 кг Мужчины 60 кг Мужчины 65 кг Мужчины 70 кг Мужчины 75 кг

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.