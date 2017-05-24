Первый Бакинский шопинг-фестиваль способствовал росту туристов в Азербайджане (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В период проведения первого Бакинского шопинг-фестиваля Азербайджан посетило около 260 тысяч туристов, сказал в среду в Баку министр культуры и туризма Абульфас Гараев на пресс-конференции по итогам фестиваля.

"Так, в апреле в страну прибыло 187 577 туристов. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года по 15 целевым странам был достигнут рост на 23 процента. Кроме того, за первые 10 дней мая Азербайджан посетило 70 776 человек, что означает рост на 32 процента по 15 целевым странам", - сказал Гараев.

Министр отметил, что согласно стратегической дорожной карте по развитию специализированной туристической промышленности были определены 26 целевых стран по привлечению туристов.

"Большинство этих стран являются нашими соседями и странами ближнего зарубежья, среди них также страны Дальнего востока и Европы. Если сравнивать показатели первого квартала 2017 года с аналогичным периодом прошлого года, то отмечу, что общий прирост количества туристов, посетивших Азербайджан составил 24 процента, а туристов из целевых стран - 36 процентов. Это показывает результат нашей работы в данных странах", - сказал Гараев.

Бакинский шопинг-фестиваль проходил с 10 апреля по 10 мая при организационной поддержке Бюро конгрессов при министерстве культуры и туризма, и охватил сразу несколько направлений - торговлю, туризм, сферу развлечений, моды и культуры.

В рамках фестиваля многочисленные торговые центры города предлагали гостям специальные скидки, в пунктах временной торговли в широком масштабе были представлены торговые марки Азербайджана и ряда зарубежных стран. В период проведения фестиваля были организованы лотереи, обеспечена выдача бонусных карт. Граждане Азербайджана и иностранные туристы могли воспользоваться системой Tax Free при покупке товаров на сумму сто манатов и выше.

Следующий шопинг-фестиваль будет проведен в октябре этого года.

(Автор: Анвар Мамедов)