Названа ТОП-10 самых лучших сценических нарядов "Евровидения-2017" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский модельер-дизайнер, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова традиционно представляет читателям Trend Life ТОП-10 самых лучших сценических образов "Евровидения".

По мнению дизайнера, в этом году в число лучших вошли (участники представлены в алфавитном порядке, в соответствии с названием страны) – Диана Гаджиева (Азербайджан), Тамара Гачечиладзе (Грузия), Имри Зив (Израиль), Свала (Исландия), Франческо Габбани (Италия), Триана Парк (Латвия), Яна Бурческа (Македония), группа O'G3NE (Нидерланды), Мартина Барта (Чехия), Койт Тооме и Лаура (Эстония).

62-й музыкальный конкурс "Евровидение-2017" прошел в Международном выставочном центра Киева с участием 42 исполнителей под девизом Celebrate Diversity (Да здравствует разнообразие).

(Автор: Вугар Иманов)