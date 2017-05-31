Экспертный совет Baku Network и экспертная платформа Baltic Forum подписали соглашение о партнерстве (ФОТО)

31 мая 2017 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе состоявшейся в столице Латвии Риге международной конференции «Кризис в отношениях России и Запада нарастает. Чем могло бы помочь экспертное сообщество?» между экспертным советом Baku Network и авторитетной европейской экспертной платформой Baltic Forum подписано соглашение о партнерстве.

Соглашение подписали директор экспертного Совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров и директор Baltic Forum Александр Васильевс.

На церемонии подписания присутствовали президент Балтийского форума, депутат Cейма Латвии Янис Урбанович и замдиректора Baku Network Гюльнара Мамедзаде.

Говоря о традициях дружбы и сотрудничества между Латвией и Азербайджаном, стороны выразили стремление способствовать консолидации, развитию и укреплению связей интеллектуальных элит двух стран. Известно, что Латвия поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Для содействия дальнейшему укреплению научных, экспертных и социокультурных связей стороны планируют проводить совместные встречи представителей экспертного сообщества, интеллектуальной элиты.

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