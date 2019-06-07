Песков: карабахский конфликт не обсуждался на встрече Путина и Пашиняна

7 июня 2019 12:05 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече 6 июня не обсуждали нагорно-карабахский конфликт. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Карабахский конфликт не оговаривался. Вчера состоялся очень подробный, обстоятельный разговор по двусторонним отношениям и по разным аспектам торгово-экономического взаимодействия", - сказал Песков.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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