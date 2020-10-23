БПЛА Азербайджана не совершают полеты над территорией Армении
БАКУ /Trend/ - Распространенная армянской стороной информация о якобы сбитии и падении БПЛА Азербайджана на территории Армении является ложью.
Как передает Trend, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
Заявляем, что БПЛА Азербайджана не совершают полеты над территорией Армении.
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