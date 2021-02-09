Между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Арменией осуществлен очередной обмен пленными, в Баку доставлен один пленный, в Ереван - пятеро.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник журналистам командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

"Сегодня в целях реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года осуществлен очередной обмен пленными", - сказал Мурадов.

Он подчеркнул, что российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения.