Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов - генпрокуратура Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана прокомментировала новость об аресте генерал-лейтенанта в запасе Ровшана Акберова.
В пресс-службе ведомства в ответ на запрос Trend сказали, что сообщения об аресте Акберова соответствуют действительности.
Отмечается, что общественности будет предоставлена более подробная информация.
Напомним, что в прессе ранее появилась информация об аресте Акберова и избрании судом в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.
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