На Джидыр дюзю в Шуше прозвучал мугам "Баяты шираз" (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - 12 мая культурная столица Азербайджана - Шуша принимает музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль".
Как передает в среду Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева прибыли на музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный на Джидыр дюзю в Шуше.
Фестиваль "Харыбюльбюль" в Шуше начался с исполнения молодого ханенде Кянана Байрамлы.
Представляем вниманию читателей эти кадры:
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