Членов экипажа, погибших в авиакатастрофе, похоронят на Второй Аллее почетного захоронения

БАКУ/ Trend/ - Члены экипажа самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" и потерпевшего крушение вблизи города Актау, будут похоронены на Второй Аллее почетного захоронения.

Как передает Trend, церемония прощания с пилотами Игорем Кшнякиным и Александром Кальяниновым, а также бортпроводницей Хокумой Алиевой состоится сегодня в полдень.

Напомним, сегодня в результате катастрофы самолета Embraer 190 вблизи города Актау, выполнявшего рейс Баку-Грозный номер J2, останки трех членов экипажа (пилоты Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов и бортпроводник Хокума Алиева) и еще 21 пассажира доставлены в Баку.

Ранее в Баку были доставлены останки четырех погибших, а также 14 раненых. Сейчас останки остальных жертв катастрофы находятся на этапе идентификации.

Причины авиакатастрофы расследуются соответствующими органами.