  1. Home
  2. Azerbaijan

Azerbaijani currency to world currency rates for September 30

Azerbaijan News 30 September 2026 09:12 (UTC +04:00)
Azerbaijani currency to world currency rates for September 30
Photo: Trend News Agency
Aytaj Shiraliyeva
Aytaj Shiraliyeva
Read more

BAKU, Azerbaijan, September 30. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) announced the official exchange rates as of September 30.

According to the CBA, the official exchange rate of the U.S. dollar against the manat remained unchanged at 1.7000 manat.

The exchange rate of the euro to the manat was 1.9264 manat, 1 Turkish lira was 0.0347 manat, and 100 Russian rubles were 2.0261 manat.

Currencies

Code

Exchange rate

1 US dollar

USD

1.7

1 euro

EUR

1.9264

1 Australian dollar

AUD

1.1851

1 Belarusian ruble

BYN

0.5543

1 UAE dirham

AED

0.4628

100 South Korean won

KRW

0.1255

1 Czech crown

CZK

0.0788

1 Chinese yuan

CNY

0.2536

1 Danish krone

DKK

0.2577

1 Georgian lari

GEL

0.6525

1 Hong Kong dollar

HKD

0.2167

1 Indian rupee

INR

0.0177

1 British pound sterling

GBP

2.2485

1 Swedish krona

SEK

0.17

1 Swiss franc

CHF

2.0368

1 Israeli shekel

ILS

0.5539

1 Canadian dollar

CAD

1.1973

1 Kuwaiti dinar

KWD

5.5073

100 Kazakh tenge

KZT

0.3867

1 Qatari rial

QAR

0.4663

1 Kyrgyz som

KGS

0.0194

100 Hungarian forints

HUF

0.5253

1 Moldovan leu

MDL

0.0961

1 Norwegian krone

NOK

0.177

100 Uzbek som

UZS

0.0144

100 Pakistani rupees

PKR

0.6132

1 Polish zloty

PLN

0.441

1 Romanian leu

RON

0.3651

100 Russian rubles

RUB

2.0261

1 Serbian dinar

RSD

0.0164

1 Singapore dollar

SGD

1.33

1 Saudi rial

SAR

0.4527

1 SDR (Special Drawing Rights of the IMF)

XDR

2.31

1 Turkish lira

TRY

0.0347

1 Turkmen manat

TMT

0.4857

1 Ukrainian hryvnia

UAH

0.038

100 Japanese yen

JPY

1.0818

1 New Zealand dollar

NZD

0.9587

Tags:

Follow Trend on

Try Trend Premium for 1$
Latest

Latest

Read more