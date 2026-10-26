Weekly review of Azerbaijan’s precious metals market

BAKU, Azerbaijan, October 26. The price of one troy ounce (31.1034768 grams) of gold in Azerbaijan decreased by 301.95 manat ($177.62), or 4.2%, from October 19 through October 23.
According to Trend’s calculations based on data from the Central Bank of Azerbaijan (CBA), the average weekly price of one troy ounce of gold decreased by 115 manat ($68), or 1.6%, compared with the previous week, reaching 6,983 manat ($4,108).
Gold prices in Azerbaijan (per troy ounce):
|
Date
|
Price
|
Date
|
Price
|
October 12
|
7,132.9 manat ($4,195.8)
|
October 19
|
7,111 manat ($4,180)
|
October 13
|
7,133 manat ($4,196)
|
October 20
|
7,044 manat ($4,140)
|
October 14
|
7,081 manat ($4,165)
|
October 21
|
6,995 manat ($4,111)
|
October 15
|
7,047 manat ($4,150)
|
October 22
|
6,954 manat ($4,090)
|
October 16
|
7,096 manat ($4,174)
|
October 23
|
6,809 manat ($4,010)
|
Weekly average
|
7,098 manat ($4,180)
|
Weekly average
|
6,983 manat ($4,108)
During the week, the price of one troy ounce of silver in Azerbaijan decreased by 6.83 manat ($4.02), or 7%.
The average weekly price of one troy ounce of silver decreased by nearly 4.13 manat ($2.43), or 4.1%, compared with the previous week, reaching 96.08 manat ($56.52).
Silver prices in Azerbaijan (per troy ounce):
|
Date
|
Price
|
Date
|
Price
|
October 12
|
103.7 manat ($61)
|
October 19
|
98.2 manat ($57.76)
|
October 13
|
102.9 manat ($60.5)
|
October 20
|
97.67 manat ($57.45)
|
October 14
|
100.8 manat ($59)
|
October 21
|
97.4 manat ($57.29)
|
October 15
|
95.2 manat ($56)
|
October 22
|
95.75 manat ($56.32)
|
October 16
|
98.26 manat ($57.8)
|
October 23
|
91.37 manat ($53.75)
|
Weekly average
|
100.2 manat ($58.9)
|
Weekly average
|
96.08 manat ($56.52)
During the week, the price of one troy ounce of platinum in Azerbaijan decreased by 152.25 manat ($89.56), or 5.4%.
The average weekly price of one troy ounce of platinum decreased by 70.5 manat ($41.47), or 2.5%, compared with the previous week, reaching 2,757 manat ($1,622).
Platinum prices in Azerbaijan (per troy ounce):
|
Date
|
Price
|
Date
|
Price
|
October 12
|
2,888 manat ($1,700)
|
October 19
|
2,817 manat ($1,660)
|
October 13
|
2,887.9 manat ($1,698)
|
October 20
|
2,806 manat ($1,650)
|
October 14
|
2,835 manat ($1,670)
|
October 21
|
2,787 manat ($1,640)
|
October 15
|
2,735 manat ($1,610)
|
October 22
|
2,711 manat ($1,590)
|
October 16
|
2,791 manat ($1,640)
|
October 23
|
2,664 manat ($1,570)
|
Weekly average
|
2,827 manat ($1,660)
|
Weekly average
|
2,757 manat ($1,622)
During the week, the price of one troy ounce of palladium in Azerbaijan decreased by 138 manat ($81.2), or 7.2%.
The average weekly price of one troy ounce of palladium decreased by 79 manat ($46.5), or 4.1%, compared with the previous week, reaching 1,857 manat ($1,092).
Palladium prices in Azerbaijan (per troy ounce):
|
Date
|
Price
|
Date
|
Price
|
October 12
|
1,968 manat ($1,169)
|
October 19
|
1,928 manat ($1,130)
|
October 13
|
1,950 manat ($1,167)
|
October 20
|
1,905 manat ($1,120)
|
October 14
|
1,932 manat ($1,16)
|
October 21
|
1,859 manat ($1,090)
|
October 15
|
1,887 manat ($1,144)
|
October 22
|
1,805 manat ($1,060)
|
October 16
|
1,942 manat ($1,156)
|
October 23
|
1,789 manat ($1,050)
|
Weekly average
|
1,936 manat ($1,159)
|
Weekly average
|
1,857 manat ($1,092)