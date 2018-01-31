Туркменистан и Азербайджан выступают за создание многовариантной системы поставок энергоносителей на мировые рынки

АШХАБАД /Trend/ - В ходе сегодняшней встречи в городе Туркменбаши президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и главы азербайджанского МИД Эльмара Мамедъярова были обозначены ключевые направления взаимодействия, сообщает в среду государственное агентство Туркмен довлет хабарлары (ТДХ).

В составе делегации Азербайджана - вице-президент по инвестициям и маркетингу азербайджанской госкомпании SOCAR Эльшад Насиров.

В ряду ключевых направлений взаимодействия был назван энергетический сектор, где Туркменистан и Азербайджан выступают за создание сбалансированной многовариантной системы поставок энергоносителей на мировые рынки, сказано в информации.

Состоялся обмен мнениями по приоритетным вопросам наращивания взаимовыгодного партнёрства по всему его спектру, в том числе в торгово-экономической сфере. Значимая роль отводится деятельности межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии, а также активным контактам по линии деловых структур.

Географическое положение двух государств также создаёт благоприятные предпосылки для успешного сложения усилий в реализации проектов по формированию международных транзитно-транспортных коридоров со всей необходимой логистической инфраструктурой, соединяющих Азию и Европу и обеспечивающих оптимально выгодные маршруты транспортировки грузов, отмечает ТДХ.

Во время встречи отмечалось, что Туркменистан и Азербайджан эффективно сотрудничают в формате авторитетных международных организаций – ООН, ОБСЕ, ОИС и других.

"Будучи соседями по Каспийскому региону, обе страны выступают сторонниками его превращения в прочное звено стабильности в Евразии, арену долгосрочного взаимовыгодного партнёрства", - сказано в сообщении ТДХ.

Собеседники выразили уверенность в том, что межгосударственные отношения будут и впредь успешно развиваться на равноправной и конструктивной основе.

Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Туркменистане Хасан Зейналов.

Отметим, что Туркменистан и Азербайджан заинтересованы в использовании альтернативных маршрутов по выводу своих энергоносителей в Европу. Туркменистан является одним из ключевых игроков на энергетическом рынке Каспийского региона и Центральной Азии.

Углеводородные ресурсы Туркменистана возможно будет транспортировать по западному маршруту через Каспий при условии строительства трубопровода протяженностью около 300 километров по дну моря к берегу Азербайджана, оттуда сырье может быть направлено в Турцию и далее в Европу.

В качестве показательного примера взаимовыгодного сотрудничества можно назвать стабильную транспортировку в последние годы туркменской нефти через Азербайджан.

Географическое положение двух государств-соседей также создаёт благоприятные предпосылки для эффективного сложения усилий в реализации проектов по формированию современных трансконтинентальных коммуникационных коридоров, связывающих Европу и Азию, обеспечивающих оптимально выгодные сухопутные и морские маршруты транспортировки грузов и их интеграции в международную логистическую инфраструктуру.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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