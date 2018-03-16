Китай и Азербайджан могут перейти на новый уровень сотрудничества (Эксклюзив)

16 марта 2018 22:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совместные маршруты транспортировок грузов вносят большой вклад в развитие сотрудничества между Китаем и Азербайджаном, которые в скором времени перейдут на новый уровень эффективности.

Об этом Trend сказал Президент Китайского центра глобализации Хао Ванг.

"У Азербайджана и Китая не мало общих интересов, в особенности в сфере транспортировки грузов. Построенная осенью 2017 года, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс стала важным элементом для транспортировки китайских грузов в Европу, и сотрудничество в этой сфере только начинается. Китай хочет видеть Азербайджан полноценным участником инициативы "Один пояс один путь", - сказал Ванг.

Он отметил, что страны могут добиться больших успехов, расширяя сотрудничество, не только в сфере транспорта, но и в других сферах.

"Мы прибыли в Азербайджан для участия в Глобальном Бакинском Форуме и покидаем его с позитивными впечатлениями и надеждой на укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Китаем", - сказал Ванг.

Президент Китайского центра глобализации выразил признательность организаторам форума, в частности за выделение отдельной платформы для обсуждения внешней политики Китая.

(Автор: Али Мустафаев)

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