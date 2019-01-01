SOCAR завершит сделку по покупке турецких активов EWE в I квартале 2019 года - источник

1 января 2019 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR надеется завершить покупку турецких активов немецкого энергетического гиганта EWE в первом квартале 2019 года.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал источник близкий к переговорам.

«Мы ожидаем, что покупка будет завершена в первом квартале, мы можем это подтвердить», - сказал источник.

По сообщениям турецких СМИ, речь идет о доле турецкой «дочки» компании EWE Turkey Holding в четырех компаниях - Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji и Enervis. Как отмечается в сообщении, стоимость сделки оценивается в 140 миллионов долларов.

Ранее, в компании EWE сказали Trend, что решение EWE о возможной продаже своих активов в Турции связано с оптимизацией деятельности компании.

«За последние 10 лет EWE создала ведущие в Турции ценные компании, которые могут самостоятельно управлять инвестициями. Тем не менее, мы регулярно анализируем, обеспечивают ли те или иные активы будущий устойчивый рост в определенных сферах. В этой связи было проведено рыночное исследование нашей деятельности в Турции, и выяснилось, что некоторые компании заинтересованы в приобретении данного бизнеса. Если серьезный покупатель хочет продолжить наш бизнес и предлагает приемлемую цену за него, мы можем продать свои активы в Турции», - отметили в EWE в начале августа 2018 года.

Отметим, что в Турции SOCAR представлена дочерней компанией SOCAR Turkey Enerji. Ожидается, что в 2018 году консолидированный оборот SOCAR Turkey Enerji достигнет 15 миллиардов долларов и компания станет второй по размеру промышленной компанией Турции с пятью тысячами сотрудников и тремя миллиардами долларов экспортного потенциала. Она ставит цель стать к 2023 году крупнейшей турецкой промышленной компанией. Компания владеет контрольным пакетом акций (51 процент) в нефтехимическом комплексе Petkim на полуострове Алиага, также являясь владельцем нефтеперерабатывающего завода STAR.

(Автор: Рауф Гулиев)

Твиттер: @rauf_guliyev

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