В Азербайджане назван размер ущерба дорожному хозяйству из-за ДТП

24 января 2019 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших в 2018 году на дорогах общего пользования Баку и республики, дорожному хозяйству нанесен ущерб в размере около 650 тысяч манатов. Об этом Trend сказал начальник Управления по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Афлатун Гасымов.

По словам Гасымова, вследствие этого в непригодное состояние пришли 7799 погонных метров барьерных ограждений, 18 фонарных столбов, 20 дорожных знаков и 6 информационных таблиц. В целом дорожному хозяйству был нанесен материальный ущерб в размере 646983 маната, 444954 маната из которых возмещены.

Он отметил, что одной из обязанностей Госагентства является обеспечение бесперебойного и безопасного движения участников движения.

"В 2018 году на дорогах общего пользования Баку и республики были установлены и восстановлены 4205 дорожных знаков, 28792 сигнальных столбиков, 16100 погонных метров барьерных ограждений, выполнена работа по нанесению дорожной разметки в объеме 1286,5 квадратных метров", - сказал Гасымов.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов)

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