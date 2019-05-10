В Азербайджане свыше 180 тыс. фермеров внесены в электронную информационную систему (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На этой неделе в Шамкирском районе начата просветительская работа о принципах деятельности Электронной сельскохозяйственной информационной системы (ЭСИС).

В Государственном центре аграрного развития проведен инструктаж для волонтеров, которые будут оказывать информационно-консультационные услуги фермерам, сообщает в пятницу Trend , со ссылкой на министерство сельского хозяйства. В ходе инструктажа, сотрудники министерства объясняли принципы действия системы и в том числе, последовательность ввода в нее информации. В течение недели такие услуги будут предоставляться и в других селах района. Начальник отдела связей с общественностью и обеспечения информацией министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов сообщил, что фермеры могут и сами с помощью сайта www.eagro.az заносить свои данные в систему, создав свой личный кабинет: «Мы призываем наших фермеров, принять активное участие в этом процессе. По поводу регистрации можно получить необходимую информацию в Государственном центре аграрного развития, посредством специальных окон в отделениях Службы АСАН, или по телефону колл-центра министерства сельского хозяйства 1652. Наши сотрудники и волонтеры разъяснят им все».

Отметим, что по состоянию на 10 мая, в ЭСИС уже зарегистрированы 181,169 тысяч фермеров. В большинстве районов показатель регистрации превышает 40 процентов. В министерстве подчеркнули, что в ближайшие недели в других районах страны также запланировано проведение соответствующей просветительской и информационно-консультационной работы.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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