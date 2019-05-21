Минфин Азербайджана стремится улучшить управление госдолгом

БАКУ /Trend/- В начале текущего года стратегия регулирования государственного долга позволила сократить задолженность в иностранной валюте с 24 процентов до 19 процентов от валютных резервов страны. Об этом сказал журналистам во вторник, министр финансов Самир Шарифов. Он отметил, что данный показатель по итогам первого квартала незначительно отличается от показателей за начало года. "На сегодняшний день одной из важных задач государственной политики является улучшение управления государственным долгом. В связи с этим в Азербайджане запланирована разработка механизмов совершенствования управления государственным долгом. Мы планируем сократить государственный долг в иностранной валюте и заменить его задолженностью в национальной валюте,"- сказал Шарифов.

Он отметил, что такая схема позволит во многом позволит усилить устойчивость регулирования государственного долга. Более подробные механизмы перевода госдолга будут объявлены позже.

Отметим, что в настоящее время прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана составлял на 1 января 2019 года 8 млрд. 927, 1 млн долларов, при этом за 2018 год он сократился на 5 процентов.

(Автор : Матанат Насибова)

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