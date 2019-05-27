Режиссеры-любители показали свое мастерство на конкурсе за лучшее видео по технике безопасности (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Мы часто читаем информацию в прессе об утечке газа, опасности пожара из-за невнимательности в быту, инцидентах, связанных с вредными привычками. Среди них преобладают новости о дорожно-транспортных происшествиях. Одним из ключевых способов предотвращения этих инцидентов является повышение осведомленности общественности. Именно поэтому компания Holcim Azerbaijan проводит ежегодные Глобальные дни труда и безопасности, которые охватывают не только сотрудников завода, но и молодежь Гарадага. Чтобы сделать кампанию более интересной и привлекательной для молодежи, в партнерстве с домом молодежи Garadagh и Holcim был проведен видеоконкурс «Во имя безопасного будущего», сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Согласно условиям конкурса, представленные видеоматериалы должны были охватывать такие темы, как важность использования ремней безопасности, безопасное использование газа в быту, вред здоровью людей от алкоголя и наркотиков, правила безопасности дорожного движения, пожарная безопасность и противопожарная защита в общественных местах. Следование правилам техники безопасности, а также повышение культуры в этой области и превращение ее в повседневный образ жизни были выбраны в качестве основной цели.

Церемония награждения молодежи прошла в Гарадагском доме молодежи с участием заместителя министра по делам молодежи и спорта Азербайджана Интигама Бабаева, замисполнительной власти Гарадагского района Тараной Исмайловой, генеральным директором Holcim Azerbaijan Фредериком Гумбалем и председателем исполнительного комитета профсоюза строителей Азербайджана Умудом Гусейновым. Основной целью участников был не приз, а возможность попробовать себя в роли режиссера-любителя, и они выполнили эту задачу должным образом. Победители были награждены денежными призами и дипломами. Один участник получил специальный приз в номинации «Лучший актер». Четыре видео-ролика-победителя можно посмотреть по ссылкам по ссылкам :.

1 место

https://www.youtube.com/watch?v=iKmfXgKBG8A

2 место

https://www.youtube.com/watch?v=J7ZNnw05KKA

https://www.youtube.com/watch?v=nWLguE4MNYI

3 место

https://www.youtube.com/watch?v=9fQuQaAIm3U

В завершении мероприятия генеральный директор ОАО Holcim Фредерик Гумбал отметил: «Здоровье людей важно для нас, и уступки в этой области недопустимы. Каждый должен лучше понимать свои обязательства и нести ответственность за безопасность. Соблюдать правила безопасности - обязанность каждого ».

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